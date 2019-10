Jacob Mark har delt gammelt skolefoto som reaktion på, at flere forældre ønsker at redigere deres børns skolefotos.

Politikere deler gamle skolefotos - siger nej til redigering

Man er, som man er.

Sådan lyder budskabet fra flere politikere - på tværs af politiske skel - som torsdag deler deres gamle skolefotos på sociale medier.

Delingen sker som reaktion på, at DR har beskrevet, hvordan flere forældre ønsker at redigere deres børns skolefotos. Det kan være at få redigeret en skramme væk fra ansigtet eller en savlplet væk fra tøjet.

Blandt andre deler statsminister Mette Frederiksen (S), Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, og Venstres næstformand, Inger Støjberg deres gamle skolefotos.

- Redigerede børnebilleder. Nej vel! Vi er, som vi er. Skæve tænder eller noget andet eller tredje, skriver Mette Frederiksen på Instagram.

På billedet kan man se den ikke ret gamle Mette Frederiksen med fletninger og røde smækbukser.

Partiformanden for Konservative, Søren Pape Poulsen, kan man også se i en meget ung udgave med et par manglende tænder og stort smil.

Han har ligeledes en kommentar med til forældrene, der vil have redigeret deres børns billeder.

- At opdrage børn til, at man da bare kan retouchere virkeligheden væk, giver ikke børnene mere selvværd eller robusthed til at møde verden. Vi skal ikke feje alt det, der er svært, væk fra vores børn, skriver Søren Pape Poulsen på Instagram.

Ifølge DR fortæller skolefotografer, at forældre tit og ofte vil have fjernet en savlplet fra et barns trøje, sår og eksem i ansigtet, skrammer og plastrer og pletter på mindre børn.

En gang imellem skal børnenes tænder gøres hvidere og blandt de sjældne tilfælde spørger forældre om, at buttede børn skal gøres slankere.

SF's Jacob Mark skriver, at han egentlig ikke kan lide, når politikere blander sig i, hvordan man er forælder, men deler alligevel sin holdning.

- Nogle gange kan der måske være noget, man gerne vil have væk fra billedet. Men så er det jo væk næste år.

- Og hvis det ikke går væk skal det have lov til at blive der. Så lad nu være med at bilde dem ind, at de skal have filter på. Børn skal have lov til at være børn uden filter, lyder det blandt andet i SF'erens opslag.