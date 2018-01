Politiker trækker anklager mod canadisk imam tilbage

Aslan Rasmussens anklager var baseret på en artikel, der blev bragt i den britiske avis The Telegraph og fra en artikel på den jødisk-muslimske organisation Stand For Peaces hjemmeside.

Artiklen i The Telegraph blev efterfølgende trukket tilbage, fordi avisen fejlagtigt havde tilknyttet udtalelserne til den canadiske imam.

- Hvis det ikke er rigtigt, at han har sagt disse ting, så er det selvfølgelig ikke rigtigt.

- Så er diskussionen ikke længere. Så har jeg refereret til forkerte kilder, siger Lars Aslan Rasmussen, der erkender, at han tog fejl, da han stolede på det han læste fra The Telegraph og Stand For Peace.

Spørgsmål: Mandag anbefalede du, at foredraget med Yahya Ibrahim blev aflyst, og at han ikke bør have lov til at rejse ind i Danmark. Mener du stadig det?

- Ja, det gør jeg. Han er stadig tilknyttet AlMaghrib-Instituttet, som for mig at se er stærkt islamistisk og kontroversielt.

- Så det læner sig stadig op ad rækken af uheldige personer, som besøger Islamisk Trossamfund, siger Lars Aslan Rasmussen.