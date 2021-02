Politiken og tv-selskab vil afdække sexisme på TV2

Politiken og produktionsselskabet Impact TV vil i fællesskab afdække sexisme, sexchikane og magtmisbrug på TV2.

Det skriver Politiken og TV2.

Det sker, efter at TV2 valgte ikke at fortsætte med et dokumentarprojekt om emnet. Medierne overtager imidlertid ikke materialet, der skulle have været en del af dokumentaren, skriver TV2.

Projektet mellem Politiken og Impact TV skal kaste lys over for mulige mangeårige problemer på TV2, som tv-stationen også selv har fået undersøgt i en advokatundersøgelse.

Undersøgelsen fik konsekvenser for flere ansatte på TV2, som er stoppet eller har fået andre sanktioner.

I december blev det meddelt, at tv-værten Jens Gaardbo stoppede på TV2 på grund af "dårlig dømmekraft" i hans tid som nyhedschef for omkring 20 år siden.

Jes Dorph-Petersen vil heller ikke fremover være vært på TV2, efter at to tidligere praktikanter fortalte om krænkende oplevelser med ham for henholdsvis 18 og 20 år siden. Han er dog selv gået i rette med anklagerne.

I januar fortalte nyhedschef på TV2 Jakob Kwon, at de droppede dokumentaren.

- Der er det grundlæggende, at vi siger, at vi ikke er de rigtige til at undersøge os selv. Det er ikke troværdigt, at TV2 bringer en undersøgende dokumentar om sig selv, sagde han til Ekstra Bladet.

Det skabte intern uro på TV2, at dokumentaren blev lagt ned. 222 medarbejdere underskrev ifølge Politiken et protestbrev til ledelsen.

Selv om Politiken og Impact TV ikke har overtaget materialet fra dokumentaren, har Impact TV tilbudt ansættelse til en af de TV2-tilrettelæggere, som har arbejdet med projektet.

Politiken har også selv haft flere sager om krænkelser.

- Vi har fra begyndelsen været helt åbne om, at vi på Politiken selv har problemer med sexisme. Det er vi i gang med at undersøge og tage et nødvendigt selvopgør med.

- Det er vores opgave som ledelse at håndtere vores egne problemer samtidig med, at vi journalistisk løfter en af tidens vigtigste samfundsdebatter, siger chefredaktør på Politiken Christian Jensen til Politiken.