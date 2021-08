Politik skal handle om mennesker

Her sad hun indtil valget i 2005, hvor partiet ikke nåede over spærregrænsen. Og fra valget i 2005 frem til 2008 var hun formand for partiet.

Men kort tid efter at hun mistede formandsposten i 2008, meldte hun sig ind i Socialdemokratiet.

Bodil Kornbek, som er født og opvokset i København, har siden 2010 været medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Her sidder hun som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

- Det er vigtigt for mig at arbejde for udsatte mennesker, så de kan realisere deres ønsker om et godt liv.

- Min politik handler om mennesker og har mennesker i fokus, siger hun.

Ud over arbejdet i Lyngby-Taarbæk Kommune sidder hun også i regionsrådet i Region Hovedstaden, også her arbejder hun for socialt udsatte. Her er hun medlem af Social- og Psykiatriudvalget.

Og til efteråret stiller hun op for Socialdemokraterne igen.

Ved siden af sit politiske arbejde for udsatte socialgrupper, har hun i mange år arbejdet frivilligt.

Blandt andet har hun siddet som bestyrelsesformand i Reden International, en organisation, som arbejder for at hjælpe kvinder, der er ofre for menneskehandel og som formand for Depressionsforeningen.

Og arbejdet for de socialt udsatte er ikke færdigt.

I marts blev hun ansat i KAB, Københavns almene boligselskab, som projektkoordinator for social bæredygtighed. Her håber hun at kunne bruge sine mange års erfaring på socialområdet til at hjælpe endnu flere.