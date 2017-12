Politiheste skal igen skridte på gaderne i Danmark

Politiet skal sadle op og trække i ridestøvlerne. For politiheste skal igen skridte i landets gader for at øge trygheden og sikkerheden.

Det mener regeringen og Dansk Folkeparti, der er blevet enige om at afsætte otte millioner kroner på finansloven for 2018 til at genetablere en ryttersektion i dansk politi.