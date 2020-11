Politiformand om ulovlig minkordre: Ganske forfærdeligt

Selv om det var ulovligt at beordre mink uden for smittezonerne aflivet, blev betjente sat til at ringe til ejere af raske minkfarme for at få minkavlerne til at aflive deres mink.

Til opgaven udstyrede Rigspolitiet betjente med et såkaldt actioncard, som beskriver, hvad betjentene skal fortælle. Det fremgår af en redegørelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, som blev offentliggjort onsdag.

Hvis ejeren af de raske minkfarme sagde nej til at få aflivet deres mink, skulle betjentene fortælle følgende:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

- Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Politiforbundets formand, Claus Oxfeldt, kalder det forfærdeligt, at betjente blev udstyret med et actioncard, hvor det kunne lyde, som om myndighederne ville tvangsaflive mink.

- Det må bare ikke ske. Det er ganske forfærdeligt, for man skal have 100 procent tillid til politiet. Vi skal ikke være med til noget, der er grundlovsstridigt, siger han.

Allerede inden, at Rigspolitiet udarbejdede actioncardet, blev Rigspolitiet informeret om, at det var uafklaret, om der var hjemmel til at aflive raske minkfarme uden for smittezonerne.

Rigspolitiet har ifølge redegørelsen beklaget den fejlagtige information, som minkavlerne fik.

Opkaldene til minkavlerne blev gennemført fra 6. til 8. november.

Den 10. november blev actioncardet korrigeret, så henvisningen til, at beslutningen var truffet, og til, at manglende medvirken ville indebære, at man kunne forvente, at myndighederne foretog tømning af besætningen alligevel, udgik.