Politiformand: Farligt med peberspray i offentligheden

Almindelige mennesker er ikke uddannet i at bruge peberspray. Derfor kan det skabe farlige situationer, hvis nogle personer får lov til at have peberspray på offentlige steder.

- Det er ikke bare lige at bruge det. Hvis man ikke rammer med peberspray, risikerer man at stå over for en angrebsmand, der bliver voldsomt aggressiv og måske vil gøre mere, end hvis han ikke var blevet angrebet med peberspray.

- Det er bestemt ikke ufarligt, siger han.

Regeringen foreslår, at personer med et særligt behov skal have lov til at bære peberspray på offentlige steder. Det kan eksempelvis være, hvis en person har været udsat for overfald eller er blevet forfulgt.

Lovforslaget vil efter planen blive fremsat til efteråret.

Forslaget indebærer også, at det i fremtiden skal være lovligt for personer over 18 år at have en peberspray i sit eget hjem. Den del af forslaget kan politiformanden dog godt forstå.

- Man har jo lov til at forsvare sig i eget hjem. Så det kan jeg sådan set godt se, siger han.

Han frygter dog også, at mere peberspray i omløb øger risikoen for, at det vil blive brugt ulovligt.

- Der er en risiko for, at det kan komme i de forkerte hænder. Så kan du bare tage din peberspray med i byen. Det er i hvert fald naivt at tro, at det ikke kan ske, siger Claus Oxfeldt.

Desuden mener han, at mere peberspray kan øge risikoen for, at politiet bliver udsat for det.

- Der er ingen tvivl om, at der er en sandsynlighed for, at vi vil komme til at stå i en situation, hvor peberspray vil blive brugt mod politiet, siger formanden.

Regeringen foreslår i forslaget ligeledes at øge straffen for at bære peberspray ulovligt i det offentlige. I dag giver det en bødestraf, mens det fremover skal straffes med 14 dages ubetinget fængsel, lyder det.