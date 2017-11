Politiforbund prioriterer fritid over udbetaling af overarbejde

Det mener Politiforbundet, som reagerer på, at Rigspolitiet har besluttet at komme en stor afspadseringspukkel til livs ved at give politibetjente mulighed for at få udbetalt overarbejde.

- Set med vores øjne er det helt urimeligt, at man ikke kan sikre, at folk får den tid sammen med familien, som de skal have, siger næstformand Claus Hartmann.

- Vi slås jo alvorligt med balancen mellem familieliv og arbejdsliv.

Det er op til den enkelte betjent, om han eller hun vil have udbetalt overarbejde. Pengene til udbetaling tages fra politiets budget for i år.

Netop derfor har Politiforbundet også en "forholdsvis afdæmpet" holdning til beslutningen.

Det vigtigste er, at udbetalingen af overarbejde foregår efter frivillighedens principper, pointerer Claus Hartmann.

- Nogle synes, at det er glimrende at få gjort op med noget af det, som de har stående og få et økonomisk tilskud, siger han.

- Andre holder stædigt fast i, at den tid, de har lagt, skal modregnes af frihed i den anden ende. Så længe man kan ramme det sådan, at flest muligt bliver tilfredse, så er det fint med os.

Det er bandesituationen, terrortruslen og flygtningestrømme, som har været medvirkende til, at den samlede afspadseringskonto fraregnet de såkaldte normtimer udgjorde 525.000 timer med udgangen af september.

Justitsminister Søren Pape bakker op om Rigspolitiets beslutning.

- Men det er ingen hemmelighed, at politiet i disse år er hårdt spændt for, siger han.

- Den enkelte betjent yder en helt særlig indsats, hvilket de mange afspadseringstimer også vidner om. Den indsats fortjener at blive anerkendt.