Politiets agenter sendte mistænkt fotos af pistoler

25 sorte pistoler lagt på rad og række på et gråt tæppe - og med et eksemplar af dagbladet BT.

Sagen, som politiet selv har betegnet som spektakulær, oprulles for tiden i Retten i Horsens, og fotoet vises fredag på storskærm i retslokalet.

Fire mænd og en kvinde, alle med bopæl i Sverige, er tiltalt. To af mændene anklages for at have indgået aftaler på den skyggefulde del af internettet om køb af i alt 83 skydevåben. De tre andre er tiltalt for at være kurérer.

To leverancer skete i Danmark. Dels i Vamdrup og dels på en rasteplads ved Skanderborg. Men det var forklædte politifolk, der stod bag.

I fredagens retsmøde afhøres en 35-årig serbisk statsborger, som beskyldes for at være den ene af bagmændene, der ville købe.

Han nægter sig skyldig. Men han fortæller, at hans chef i et firma, som fremstiller gitre til butikker, på et tidspunkt viste ham og andre ansatte fotos af smukke kvinder fra Cambodja og et foto af ti skydevåben - disse lå ved et eksemplar af Berlingske Tidende.

- Han spurgte, om det så godt ud, om det duede, forklarer den 35-årige. Fra sin tid i serbisk militær kender han lidt til våben.

Chefen er ligeledes tiltalt i sagen. Og den ansatte bliver spurgt, om han mente, at chefen var i gang med noget kriminelt.

- Jeg tænkte måske lidt med skat, men ikke noget i forhold til våben, svarer han.

I Göteborg var det den 35-årige, der skaffede kontakt til en landsmand, som i november 2019 indvilgede i at hente en pakke for chefen i Danmark. Engang var de gode venner. Men ikke efter tiltalen for våbenhandel. Landsmanden og dennes hustru blev anholdt på rastepladsen ved Skanderborg, hvor landsmanden blev forevist en sportstaske med 25 våben af politiets agenter.

Med i bilen havde parret deres fire-årige søn. Men forældrene har i et år været adskilt fra barnet, da de er varetægtsfængslet.

Den 35-årige siger, at han troede, at pakken ville indeholde autoreservedele, men han kan ikke forklare, hvorfor disse skulle hentes i Danmark.

Inden parrets skæbnesvangre biltur til Danmark fungerede den 35-årige blot som oversætter mellem landsmanden og chefen, forklarer han.

Anklager Signe Gråkjær konfronterer ham med, at det faktisk var ham, der gav landsmanden en vakuumpakket plastikpose med 25.500 euro på et cafeteria i Göteborg.

- Det var helt tilfældigt, forklarer han om denne detalje. Det var penge fra chefen.

Under forklaringen drejer han jævnligt på stolen, mens han mange gange drikker af vandflasken. Ofte melder han pas på spørgsmålene. Det kniber med at huske detaljer. Også når det drejer sig om, at han skal have advaret sin landsmand mod at røre ved plastikposen.

- Det kan jeg ikke huske. Jeg sværger ved min mor, at jeg ikke kan huske det, siger han.

Manden afviser at have skrevet beskeder på en sort telefon til landsmanden under turen til Danmark.

Under sagen skal en række agenter afhøres. Dommen ventes midt i december.