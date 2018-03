Politiet vil tale med en Fakta-kunde efter røveri

Efter et røveri i en Fakta-butik i Hirtshals lørdag aften blev en kunde uden for supermarkedet angiveligt truet til at udlevere sin tegnebog. Politiet vil gerne tale med denne kunde.

- Vidner har fortalt, at gerningsmanden udøvede endnu et røveri på vej ud af butikken, og at han indhentede en kunde, der forsøgte at løbe væk, og trak vedkommende tilbage til butikslokalet, siger vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.