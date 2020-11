Politiet vil have fem fængslet efter våbenaktion

Efter en ransagnings- og anholdelsesaktion i bandemiljøet vil Sydsjællands og Lolland-Falsters politi fremstille fem anholdte i grundlovsforhør.

En sjette anholdt forventes løsladt efter endt afhøring, skriver politiet onsdag i en pressemeddelelse.

Sagen drejer sig om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, skriver politiet uden at uddybe nærmere.

Aktionen har udspillet sig flere steder på Sjælland. Der er foretaget ransagninger og anholdelser på 13 forskellige steder.

Fire af de anholdte vil blive stillet for en dommer onsdag, mens den femte først kommer for retten torsdag. Loven kræver, at en sigtet skal stilles for en dommer senest efter 24 timer.

Straffen for våbenkriminalitet under særligt skærpende omstændigheder er hård. Udgangspunktet er en straf på to års ubetinget fængsel. Er der tale om besiddelse af flere våben, kan den stige.

Derudover kan straffen fordobles, hvis der er tale om kriminalitet, der relaterer sig til en bandekonflikt.

Politiet oplyser først på eftermiddagen, at aktionen fortsat er i gang, og derfor vil man på nuværende tidspunkt ikke give flere oplysninger.