Politiet vil give flere bøder ved brud på coronaforbud

Det sker som en konsekvens af, at politiet har strammet sin hidtidige strategi, der har fokuseret at prøve at løse problemerne med dialog.

Der bliver nu kortere til bøder for de personer, som ikke følger forbuddene mod blandt andet at mødes mere end ti personer.

Det fortæller Thorkild Fogde, der er chef for Rigspolitiet.

- Den nye strategi adskiller sig grundlæggende på to punkter.

- Punkt et er, at vi kommer til at køre en mere konsekvent linje i forhold til vores sanktionspolitik. Det vil sige færre advarsler og flere bøder.

- Punkt to er, at vi kommer til at tage advarselszoner og forbudszoner i brug for at forhindre sammenstimling på offentlige pladser, siger han.

Strategiændringen sker, efter at der de seneste dage har været flere tilfælde med større forsamlinger rundt om i landet.

Det gode vejr har lokket folk ud på offentlige pladser, hvor flere har befundet sig tæt på hinanden - selv om der bliver advaret mod den slags.