Politiet undersøger mistænkeligt dødsfald på Christiania

En forbipasserende fandt manden død på et toilet og ringede 112 klokken 06.30.

- Vi ved ikke noget om, hvordan han er død, og så behandler vi altid dødsfaldet som mistænkeligt, siger Michael Andersen.

Det betyder, at politiet behandler findestedet som et gerningssted, indtil man kan fastslå, om manden har været udsat for en forbrydelse eller ej.

Dermed sikrer man sig, at vigtige spor ikke går tabt, hvis det skulle vise sig, at personen er blevet dræbt.