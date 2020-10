Politiet tilbyder at udskifte 208.000 fejlbehæftede pas

208.000 danskere får tilbud om at få nyt pas, efter at en fejl har gjort, at der på en lang række udstedte pas er byttet om på venstre og højre fingeraftryk.

Det er en leverandør af passene, som har lavet en fejl, så der er blevet byttet rundt på fingeraftrykkene. Passene er gyldige. Men har man et fejlbehæftet pas, kan man ifølge Rigspolitiet opleve problemer med at rejse ind i visse lande.

18 kommuner har benyttet sig af den pågældende leverandør. De 208.000 pas er udstedt fra 2014-2017, og berørte borgere vil få besked i e-boks inden for det næste halve år.

Her vil berørte borgere få besked på at møde op på Borgerservice og få lavet det nye pas.

- Det er selvfølgelig drønærgerligt, at fejlen overhovedet er opstået, og det er irriterende for de borgere, som nu skal ned på Borgerservice for at få udskiftet passet.

- Men vi håber, at det kan gøres så smidigt som muligt. Og står man over for en rejse i den kommende tid, skal man ikke være bange for at tage af sted, siger KL-direktør Christian Harsløf i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at KL ikke er bekendt med, at nogle lande lige nu bruger fingeraftryk i pas til identifikation.

- Men det er naturligvis vigtigt, at vi får rettet op på fejlen, så man ikke i de kommende år risikerer at blive afvist ved indrejse til et andet land, siger Christian Harsløf i pressemeddelelsen.