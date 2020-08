- Jeg er sikker på, at også de unge mennesker ved, at det for tiden er uklogt at forsamle sig i større grupper på kryds og tværs.

- Og derfor havde mange af dem sikkert ikke tænkt sig at møde op i Dyrehaven på fredag, opholdsforbud eller ej, skriver politidirektør i Nordsjællands Politi Jens-Christian Bülow.

Det har de seneste år været en tradition for unge, der starter på gymnasiet i hovedstadsområdet, at samle sig i Ulvedalene i Dyrehaven. Sidste år vurderer politiet, at 7000-8000 var samlet.

Derfor er det, håbet om ansvarlighed til trods, altså indført et opholdsforbud. At overtræde forbuddet straffes med bøde på 2500 kroner.

Forlystelsesparken Dyrehavsbakken er ikke omfattet af opholdsforbuddet.