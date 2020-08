Politiet stopper gaderæs med 200 deltagere i Sønderjylland

Der blev kørt op mod 180 kilometer i timen ved et gadeløb i Toftlund i Sønderjylland fredag aften.

Syd- og Sønderjyllands Politi måtte sent fredag aften skride ind, da cirka 200 personer deltog i et ulovligt gadeløb i Toftlund.

Ved løbet blev der kørt mellem 160 og 180 kilometer i timen.

Samtidig stod tilskuere i rabatten direkte ud til vejen - altså uden at være beskyttet af nogen form for afskærmning.

Det skriver politikredsen i en pressemeddelelse.

Gaderæset fandt sted på Brundtlandparken i udkanten af Toftlund.

Mellem klokken 23 og 01 blev indfaldsvejene til stedet spærret. Derefter kontrollerede politiet 130 biler.

Det resulterede i 27 sager om kap- og væddeløbskørsel, unødig røg og støj samt fejl og mangler ved bilerne.

For kap- og væddeløbskørsel får man en bøde på 2000 kroner og et klip i kørekortet.

Ti biler blev indkaldt til syn efter politiets kontrol.

Mens betjentene på stedet kunne dele bøder ud for kapkørsel, vurderede politiet ikke, at forsamlingsforbuddet var overtrådt.

For at begrænse smitte med coronavirus er det som udgangspunkt forbudt at afholde arrangementer, hvor flere end 100 personer er samlet.

Dog er der flere undtagelser. Man må eksempelvis gerne være flere end 100 personer samlet, hvis deltagerne primært sidder ned.

- Betjentene på stedet har lavet en konkret vurdering af, hvor mange der sad ned, og hvor mange der opholdt sig i deres biler, forklarer pressekonsulent Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi.