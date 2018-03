Politiet søger vidner til dødsulykke på Gammel Køge Landevej

Her mistede en 75-årig kvinde livet, da hun blev kørt ned, idet hun var på vej over gaden.

Politiet står endnu uden spor af en flugtbilist, som forsvandt som dug for solen efter en ulykke for en uge siden på Gammel Køge Landevej syd for København.

For at finde frem til flugtbilisten søger Københavns Vestegns Politi nu vidner, der kan have set noget.

- Vi vil især gerne høre fra en større gruppe af yngre kvinder, der angiveligt befandt sig på stedet på ulykkestidspunktet. De kan have vigtige oplysninger, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby fra Københavns Vestegns Politi.

Ulykken skete torsdag 15. marts klokken cirka 18.45.

Kvinden var ved at krydse Gammel Køge Landevej ved Frihedens Idrætscenter, da hun blev ramt af en uidentificeret bil, der ikke standsede, men fortsatte i retning mod København.

Kvinden var på vej til et arrangement i idrætscentret og var steget ud af en bil for at gå over gaden. Hendes mand og hendes ældste søn sad stadig i bilen, da ulykken skete.

- De plejer at følges ad over vejen, men i aften gik hun i forvejen, fortalte vagtchef Peter Grønbek kort tid efter ulykken.

Den 75-årige kvinde var netop kravlet over et autoværn midt på vejen, da hun blev ramt af bilen.

Politiet beder alle, der har oplysninger i sagen, om at henvende sig. Det kan også være folk, ved noget om køretøjet.

Politiet har endnu ikke oplysninger om bilen, men den formodes at have skader på fronten. Derfor hører politiet gerne fra folk, der har bemærket en bil med skader.

Københavns Vestegns Politi kan kontaktes på telefon 4386 1448.