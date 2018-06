Politiet søger bortført mand efter skudepisode i Husum

- Vi har selvfølgelig haft kontakt til familien, men de har ikke set ham, siger politikommissær Steffen Thaaning Steffensen.

Episoden fandt sted torsdag klokken 16.37 ved Husum Torv.

Her jagtede en gruppe mænd i to biler, en grå Audi og en BMW, tilsyneladende nogle andre personer. De var kørende i en sølvgrå Mercedes.

- Der opstår noget tumult ved Mercedesen, og der bliver affyret et skud. Der er ikke nogen, der er ramt. Men truslen gør, at en mand bliver tvunget ud og over i Audien, siger Steffen Thaaning Steffensen.

I forsøget på at stoppe Audien affyrede betjente på stedet skud mod bilen, men i første omgang havde mændene held til at slippe væk.

Efterfølgende er alle tre biler blevet fundet, og tre mænd er anholdt.

- Vi har ikke fundet noget blod, og der er ikke fundet nogen skudhuller, siger Steffen Thaaning Steffensen.

De anholdte er henholdsvis 24, 25 og 26 år. De sigtes for frihedsberøvelse, for at bringe andres liv i fare og for våbenbesiddelse.

I løbet af fredagen vil de blive stillet for en dommer med krav om varetægtsfængsling.

Umiddelbart mener politiet, at sagen på en eller anden måde kan relateres til en konflikt i bandemiljøet.