Politiet skal have dommerkendelse for at lukke påskefrokoster

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præciserer nu et lovforslag før hastebehandlingen af en række nye tilføjelser til epidemiloven.

Det skriver DR.

Blandt andet skal det ikke være muligt for politiet at rykke ud i private hjem og lukke eksempelvis påskefrokoster uden en dommerkendelse.

Det har ministeren ifølge DR tilkendegivet over for partierne på et samråd mandag aften.

Liberal Alliance, De Radikale, Venstre og Nye Borgerlige har udtrykt bekymring, i forhold til at regeringen lagde op til at lade politiet komme ind i private hjem uden en dommerkendelse.

Men nu er det altså ændret.

- Det betyder (...) at politiet - for at få adgang til private boliger - vil skulle gå frem efter de almindelige straffeprocessuelle regler om ransagning, lyder det ifølge DR i et svar fra Heunicke til partierne.

Som udgangspunkt skal dommerkendelsen gives, før politiet kan rykke ind.

Men politiet kan ifølge Heunicke indhente dommerkendelsen efterfølgende, "såfremt undersøgelsens øjemed ville forspildes, hvis retskendelse skulle afventes".

Det er desuden regeringens intention at give mulighed for at forbyde sammenkomster, "som kan sidestilles med arrangementer mv. på natklubber, barer og diskoteker", lyder det ifølge DR fra ministeren.

- Afhængig af de nærmere omstændigheder vil såkaldte "coronafester", som der allerede har været eksempler på presseomtale af, i private boliger eksempelvis kunne blive omfattet, siger Heunicke.

Det er ikke eneste ændring i lovforslaget, der er lagt op til. Hvis regeringen vil forbyde forsamlinger på under ti personer, kan det nu kun ske efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne.

Det er anden gang i marts, at regeringen bøjer sig i forhold en dommerkendelse i en hastelov grundet coronaudbruddet.

Tidligere i marts blev en hastelov vedtaget, hvis formål er at inddæmme coronavirus.

Dengang lagde regeringen op til, at politiet kunne trænge ind i private hjem uden en retskendelse, hvis der var mistanke om coronasmitte. Det blev efterfølgende også ændret, så der skal en dommerkendelse til.

Den nye hastelov med tilføjelser til epidemiloven ventes vedtaget tirsdag.