Politiet sigter skønhedsklinik i Roskilde for 12. gang

Dusinet er fuldt. For 12. gang har politifolk noteret en forretning i Roskilde for at holde åbent, selv om åbningen er imod det gældende forbud.

Det drejer sig om skønhedsklinikken ved navn Cliuniq på Ringstedgade, som tirsdag atter er kommet med i den officielle døgnrapport fra Midt- og Vestsjællands Politi.