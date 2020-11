Politiet sigter person for drab på forsvundet kvinde

I tre uger har 43-årige Maria From Jacobsen fra Frederikssund været savnet. Nordsjællands Politi mener nu, at hun er blevet dræbt, og en person er blevet sigtet for drabet.

Hos politiet lyder meldingen ved middagstid mandag, at man ikke på nuværende tidspunkt vil give flere oplysninger om sagen. Politiet vil heller ikke oplyse, om kvinden er fundet død.