Politiet sigter mand for drab i en sag uden lig

Politiet har anholdt en 27-årig mand, der sigtes for at have dræbt den 34-årige Bettina Kjær Arnsfeldt Olsen.

To dage senere skulle hun mødes med en veninde, men dukkede ikke op, og hun har ikke givet livstegn fra sig hverken på telefon eller de sociale medier.

Den 16. november gik hendes pårørende til politiet, og Bettina blev også efterlyst på facebooksiden Forsvundne Personer.

Selv om politiet ikke har fundet hendes lig, har man nu besluttet at sigte den 27-årige mand for at have slået hende ihjel.

Vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen vil ikke fortælle, hvilken relation den sigtede har til Bettina, eller hvorfor han nu er sigtet for at have dræbt hende.

- I vores efterforskning er der dukket forskellige ting op, der indikerer, at han har dræbt hende. Jeg kan ikke på nuværende tidspunkt kommentere det nærmere, siger Søren Ravn-Nielsen.

Politiet vil meget gerne høre fra folk, som kan sige noget om Bettinas færden eller har set hende imellem 12. og 19. november.

Hun beskrives som spinkel af bygning, og hun har rødligt halvlangt hår. Bettina færdes mest på Møn og i Vordingborg-området. Sidst hun blev set var hun iført en sort jakke.

Også hendes bil er politiet interesseret i at få oplysninger om.

Det er en sort Suzuki Swift årgang 2015 med registreringsnummeret AV 33 768.