Politiet sigter mand efter håndgranat-trussel mod jobcenter

Herefter fulgte cirka to timers intensiv jagt på personen i både Kalundborg og omegn.

Det lykkedes kort før klokken 16.30 at anholde en mand mistænkt for at have truet jobcentret, oplyser politiet på Twitter.

- Klokken 16.23 fik politiet kontakt til en bil, hvor en 24-årig mand fra Kalundborg blev standset. Han var angiveligt på vej for at melde sig selv til politiet, skriver politiet.

- Han blev anholdt uden dramatik og sigtet for trusler, lyder det videre.

Manden vil i løbet af aftenen blive afhørt. Herefter vil det blive vurderet, om han skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag. Det vil i så fald ske ved Retten i Holbæk.

Betjente ledte efter manden i godt to timer, men havde en idé om, hvem man var på jagt efter.

Indsatsen betød, at der var markant flere betjente at spotte i Kalundborgs gader. Det samme gjaldt i de mindre byer omkring Kalundborg, da politiet også ledte efter manden her.

- Vi kan ikke sige noget om, hvordan truslerne konkret er blevet fremsagt. Men jobcentret er lukket ned, sagde Camilla Schouw Broholm tidligere på dagen.

Truslen skete på jobcentret, der ligger på Torvet i Kalundborg.

Foruden at lede efter den mistænkte mand var politiet til stede i området for at skabe tryghed for borgerne, tilføjer Camilla Schouw Broholm.