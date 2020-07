Politiet sigter TV2 for skjulte optagelser på plejehjem

De sigtes efter straffelovens paragraf 264a om uberettigede optagelser på et sted, der ikke er frit tilgængeligt.

Optagelserne blev lavet med skjult kamera i efteråret 2019 og viser blandt andet plejepersonalets håndtering af en 90-årig dement kvinde.

Aarhus Kommune fik ved byretten nedlagt fogedforbud mod, at TV2 kan offentliggøre optagelserne.

Forbuddet blev senere stadfæstet ved Vestre Landsret.

Dommerne mener, at den demente kvinde ikke har kunnet give det fornødne samtykke.

TV2 har argumenteret med, at kvindens børnebørn og værge alle har givet samtykke på kvindens vegne.

Nyhedsdirektør Mikkel Hertz har meddelt, at man nu vil søge om lov til at indbringe fogedforbuddet for Højesteret.

Han fastholder, at optagelserne er nødvendige og vil kæmpe for retten til at vise dokumentaren.

- Nøgleordet her er "uberettigede optagelser".

- Jeg tror, at de fleste, der har set de her optagelser, kan se, at der er mangler i plejen og omsorgen over for denne kvinde.

- Det gør det fuldt berettiget, at optagelserne er lavet, siger Mikkel Hertz.

Ekstra Bladet valgte mandag at offentliggøre klip fra dokumentaren. Det fik TV2 til at hive mediet i retten for brud på ophavsretten.

Parterne indgik dog et forlig, der betyder, at Ekstra Bladet fortsat må vise det omstridte videoklip.

Ekstra Bladets chefredaktør, Poul Madsen, skriver i en sms til Ritzau, at han ikke er politianmeldt eller sigtet i sagen.

Sagen om forholdene på det aarhusianske plejehjem har ført til afskedigelse af forstanderen på Kongsgården.

Aarhus Kommune har iværksat en kulegravning af forløbet, herunder hvorfor der ikke blev reageret tidligere på de pårørendes henvendelser.

Også på Christiansborg har sagen vakt opsigt.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) har indkaldt forskellige aktører på ældreområdet til et møde om ældreplejen.

- Billederne og beskrivelserne er rent ud sagt frygtelige og ikke noget, vi hverken skal eller kan acceptere i Danmark for vores medmennesker, skrev Magnus Heunicke forleden på Facebook.