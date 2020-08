Politiet sigter 35 for at spille høj musik om natten

Politiet har flere steder meldt ud, at man vil skrue bissen på for at få stoppet larmen. Og nu er venlige henstillinger erstattet med sigtelser og beslaglæggelser af musikanlæg.

Over hele landet har høj musik i nattetimerne været til stor gene for mange, og politiet har i den senere tid modtaget adskillige anmeldelser om "musik til ulempe", som det hedder på politisprog.

Siden fredag har støjgener fra musik ført til 35 sigtelser i København, skriver Københavns Politi på Twitter.

Ifølge politiinspektør Paw Kaltoft har man valgt at stramme skruen af flere grunde.

-Vi er tidligere gået langt i en dialogbaseret indsats, men vi kan konstatere, at det ikke har virket over for visse personer. Nu har vi valgt at sigte 35 personer uden en foregående advarsel med det formål, at det afholder nogle fra at spille høj musik, siger han til Ritzau.

Ud over 35 sigtelser har politiet beslaglagt flere musikanlæg. Ordensmagten har desuden i 56 tilfælde givet et påbud om at opføre sig ordentligt

På grund af coronasituationen er nattelivet lukket ned. Beværtninger skal lukke ved midnat, og det får mange til at fortsætte festlighederne i privat regi.

Ligesom Københavns Politi har også politiet på Bornholm valgt at sigte flere for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. I løbet af weekenden er to personer blevet sigtet, og der er blevet givet flere påtaler.

Det gode vejr og sommerferien forårsager mange henvendelser hos politiet i hele landet, hvor musik er til gene for de omkringboende. Hos Midt- og Vestsjællands Politi har man været ude mere 46 gange i løbet af weekenden for at vejlede borgere i at holde musikken på et acceptabelt niveau.

Her valgte man at beslaglægge tre musikanlæg, men modsat i Københavns og Bornholms politi har man ikke sigtet nogen i den forbindelse.

Dermed har politiet endnu en gang haft en travl weekend på støjfronten. Hos politikredsene håber man på, at den nye tilgang, der omfatter sigtelser, kan få folk til at afholde sig fra at spille for høj musik.