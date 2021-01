Politiet sigter 17 vinterbadere for at forsamles i sø

Politiet har sigtet 17 vinterbadere for at overtræde forsamlingsforbuddet. De 17 befandt sig søndag i Himmelsøen på Darupvej i Roskilde, fortæller vicepolitiinspektør Michael Sehested, der er leder af beredskabsafdelingen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

En anmelder kontaktede klokken 09.20 søndag formiddag politiet om vinterbaderne, og en patrulje kørte til stedet.

- Allerede fra afstand kunne patruljen se, at der var for mange forsamlet, og man tog et billede af det for at dokumentere det, fortæller Michael Sehested.

Politifolkene tog derefter kontakt til de badende, som befandt sig i og omkring et hul i isen, og uden først at bede dem om at forlade stedet blev de sigtet.

- Vi føler, at vi har været temmelig klare i kommunikation, og at myndighederne har været temmelig klare om, at man ikke må samles mere end fem personer, siger Michael Sehested, om grunden til at patruljen ikke valgte at give de badende muligheden for at forlade stedet.

Ifølge vicepolitiinspektøren er det også politiets opfattelse, at de badende har haft en aftale om at mødes på stedet. Det er der flere grunde til.

- Det ligger ude ved Darup og er ikke et sted, man bare lige kommer forbi. Det er den sø, som folk også bader i til Roskilde Festival. Og de er mødtes ved et shelter, hvor deres tøj lå. Så det er noget, de har aftalt, siger Michael Sehested.

Han fortæller desuden, at de badende, som er i alderen 26-51 år, var kommet fra hele Sjælland, hvilket også bestyrker formodningen om, at det var et planlagt arrangement.

Og de var iført badetøj, så vinterbadningen var efter alt at dømme ikke opstået som en pludselig indskydelse.

Politiets sigtelse kommer til at udløse et bødeforlæg til de badende. Overtrædelse af forsamlingsforbuddet koster 2500 kroner.

Hvis ikke de vil betale, så vil sagen gå videre til anklagemyndigheden, som kan indbringe spørgsmålet for retten. Og her bliver det i givet fald op til en dommer at afgøre, om reglerne er brudt eller ej.