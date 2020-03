Efter et tip rykkede Østjyllands Politi ud til en vandpibecafé i det vestlige Aarhus. Ejeren står til en bøde på 5000 kroner for at holde åbent i strid med forbuddet, mens 17 gæster hver står til en bøde på 1500 kroner. (Arkivfoto).

Politiet sigter 17 gæster og ejer af vandpibecafé i Aarhus

Trods et forbud mod at holde åbent havde en vandpibecafé i Aarhus åbent natten til onsdag.

Politiet rykkede kort efter midnat natten til onsdag ud til en vandpibecafé i det vestlige Aarhus efter et tip om, at den holdt åben.

Det viste sig, at 17 gæster var på besøg i caféen. De er alle sigtet for at overtræde forbuddet mod at samles flere end 10 personer, mens ejeren sigtes for at holde åbent i strid med reglerne.

Det oplyser Østjyllands Politi på Twitter.

Onsdag i sidste uge trådte nye regler i kraft for at hindre spredning af coronasmitte. Ifølge reglerne skal barer, diskoteker, restauranter og andre etablissementer holde lukket.

Desuden er det forbudt offentligt at forsamles flere end 10 personer.

Mens langt de fleste har rettet ind og overholder reglerne, har der i den forløbne uge været flere eksempler på, at reglerne er blevet overtrådt.

På en vandpibecafé i Københavns Nordvestkvarter var der fredag aften forsamlet 23 personer, og i Odense blev ejerne af to værtshuse og en vandpibecafé sigtet for at holde åbent i modstrid med reglerne.

Ikke alle tager det lige pænt, når politiet dukker op. Et par betjente fra Syd- og Sønderjyllands Politi mødte både ukvemsord og en fuckfinger som reaktion, da de søndag aften sigtede en restauratør i Henne Strand for at holde åbent i strid med forbuddet.

Straffen for at mødes flere end 10 personer er en bøde på 1500 kroner til hver, mens restauratører og andre, der holder åbent i strid med forbuddet, får en bøde på 5000 kroner.