Politiet ser risiko for flere opgør efter drab i Fredericia

Visitationszoner skal gøre det nemmere for politiet at finde våben.

Politiet frygter flere voldelige opgør i Fredericia efter mandagens drab på en 24-årig mand. Med den begrundelse oprettes nu visitationszoner, oplyser Sydøstjyllands Politi tirsdag.

Skuddet mod den 24-årige blev affyret i Korskærparken mandag eftermiddag. Han blev ramt i brystet og døde kort efter på hospitalet.

Offeret var "en del af en gruppe af unge mænd med anden etnisk oprindelse, der er bosiddende i Korskærparken. Denne hændelse i Korskærparken og igangværende konflikter betyder, at politiet vurderer, at der er risiko for yderligere alvorlige voldelige opgør i områderne", skriver politiet i en pressemeddelelse.

Heri omtales også, at der aktuelt består et modsætningsforhold mellem personer i "grupperinger".

Meningen med at oprette visitationszoner er, at politiet får bedre mulighed for at fratage personer våben.

I zonen er der ikke som normalt krav om, at der skal være en begrundet mistanke, før betjente kan visitere en person og undersøge hans eller hendes lommer, tasker, tøj og køretøjer.

De to zoner omfatter henholdsvis Korskærparken og et område i Fredericia midtby.

Den særlige foranstaltning løber frem til og med 25. marts.

I øvrigt samarbejder politiet ifølge pressemeddelelsen med kommunen og boligselskaber i området for at modvirke yderligere vold.

Politiet betoner, at drabet er "heldigvis meget usædvanlig i Fredericia", og man forsikrer, at man arbejder på at komme tilbage til normale tilstande.

Korskærparken er i øvrigt aktuelt placeret på regeringens ghetto-liste. Det skyldes blandt andet beboernes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet.