Politiet ser på de første sager om snyd med hjælpepakker

De tre efterforskninger drejer sig om ordningen med lønkompensation. Den indebærer, at virksomheder kan få betalt en del af lønnen til ansatte, som ellers stod til at blive fyret.

Ifølge ordningen er det en betingelse, at de ansatte ikke arbejder, mens det offentlige betaler den ekstraordinære støtte. Men flere revisorer frygter ifølge DR Nyheder, at virksomhederne alligevel lader de ansatte arbejde - og dermed opnår uberettiget støtte.

Indtil videre har 25.000 virksomheder søgt om lønkompensation. Frem til 1. maj var der blevet udbetalt mere end seks milliarder kroner.

I en mail skriver Rigspolitiet ifølge DR Nyheder, at man forsøger at afdække, om folk i kriminelle miljøer forsøger at udnytte hjælpepakkerne, og om der sker momssvindel eller andre former for økonomisk kriminalitet. Udviklingen følges tæt, lyder det.

Folketinget har vedtaget at skærpe straffen betydeligt i forhold til lovovertrædelser, der har sammenhæng med pandemien.

Personer, der beriger sig ved at svindle i forhold til hjælpepakkerne, skal have en straf, der er fire gange så lang som i andre tilsvarende sager om økonomisk kriminalitet.