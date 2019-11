Politiet ser kobling mellem nogle bomber og bandemiljøet

Det siger justitsminister Nick Hækkerup (S) på et samråd tirsdag, hvor han er indkaldt for at redegøre for de eksplosioner og bilafbrændinger, der har præget hovedstaden i år.

- Det er desværre en ny tendens, som vi her ser i de kriminelle miljøer. Der pågår en massiv indsats for at opklare sprængningerne.

- For et samfund som vores er det uacceptabelt, når kriminelle grupper placerer bomber i det offentlige rum eller skyder på vores gader. Det samme gælder de bilafbrændinger, vi er vidne til. Alt sammen er det med til at skabe utryghed, siger ministeren.

I oktober fremlagde regeringen en trygheds- og sikkerhedspakke, som indeholder en række initiativer, der skal dæmme op for problemerne.

Politiets banderegister har i november registreret 1142 personer. 997 af disse har dansk statsborgerskab, 145 har udenlandsk statsborgerskab.

Cirka en tredjedel af de registrerede bandemedlemmer er fængslet per 4. november i år.

- Det kunne være meget interessant at vide, hvor mange der har ikkevestlig baggrund, eller hvor mange der er efterkommere. Politiet registrerer ikke etnisk oprindelse, kun når det er strengt nødvendigt, siger Nick Hækkerup.

To svenskere er fængslet i forbindelse med sprængninger mod Skattestyrelsen i København i august. Som følge deraf har regeringen indført grænsekontrol med stikprøver ved den svenske grænse.

Siden efteråret 2018 har banderne Brothas og NNV været i konflikt med hinanden. Rigspolitiet har bekræftet, at de betragter konflikten som en reel bandekrig, der foreløbig har ført til en lang række eksplosioner, drab og drabsforsøg.

Per oktober har der i år været 336 sager om bilafbrændinger i hovedstadsområdet, hvilket er samme niveau som tidligere år. I 2016 var der 343, det samme antal var der i 2017, og i 2018 var der 334 bilafbrændinger.

Tallene gælder for København, Nordsjælland og Københavns Vestegn.

- Det er chokerende mange. Men det er desværre et tal, som har ligget ret konstant over de seneste fire år, siger justitsminister Nick Hækkerup på samrådet.

- Det kan nogle gange bruges til at aflede politiets opmærksomhed og for at få patruljer væk fra et område, hvor personer fra det kriminelle miljø ønsker at operere, siger han.