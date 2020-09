Politiet sender 300 spejdere hjem fra landsmøde i Fredericia

Sydøstjyllands Politi har lørdag eftermiddag lukket KFUM-Spejdernes landsmøde. Det blev afholdt i Fredericias store messecenter MesseC.

Det oplyser vagtchef Torben Wind til Fredericia Dagblad.

Ifølge politiet deltog omkring 270 personer samt 30 hjælpere i arrangementet.

Politiets jurister har vurderet, at arrangementet ikke stemte overens med retningslinjerne for at forhindre smitte med coronavirus.

De mener ikke, at arrangementet har gælder som en demonstration eller meningsdannende forsamling.

Den slags begivenheder er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet på over 50 personer.

Fredag meddelte KFUM-Spejderne ellers, at landsmødet ville blive afholdt som planlagt.

- KFUM-Spejdernes landsmøde er ikke et privat arrangement.

- Vi er en generalforsamling og meningsbefordrende aktivitet, som ikke er omfattet af myndighedernes udmelding, lød det på foreningens hjemmeside.

Generalsekretæren for KFUM-Spejderne, Thomas Lynderup Kirkeskov, er ærgerlig og frustreret over nedlukningen. Det skriver Fredericia Dagblad.