Politiet rejser nye sigtelser i grov røverisag mod familie

Dermed har efterforskningen udviklet sig siden anholdelsen af de fem personer i sidste uge. Oprindeligt blev der rejst sigtelse om to hjemmerøverier.

Flere medlemmer af en familie er nu blevet sigtet for at have begået fem hjemmerøverier på Falster, Møn og i Hvidovre ved København, oplyser politiet onsdag.

I alt mistænker politiet de fem for at have været involveret i ikke færre end 16 hjemmerøverier, der er begået både i det sydøstlige Jylland og i den østlige del af landet.

De sigtede er fire mænd og en kvinde, og folketidende.dk skrev i sidste uge, at der efter alt at dømme er tale om tre sønner, deres mor og en mand.

I sagen har betjentene gjort så mange fund, at politiet måtte bruge en større varebil til at bringe dem til politigården i Næstved, oplyser politiinspektør Kim Kliver i en pressemeddelelse onsdag.

Angiveligt regner politiet med at kunne sigte de fem for endnu flere røverier mod personer i eget hjem.

- I forhold til de resterende 11 forhold udestår der et omfattende efterforskningsarbejde, men vi er ganske optimistiske, idet vores efterforskning og ransagninger allerede har vist meget lovende sammenhænge til disse sager, siger Kim Kliver i meddelelsen.

Røveri mod personer i eget hjem anses for at være en grovere forbrydelse end andre røverier. Straffen er som udgangspunkt fængsel i fem år.

- Det er stærkt grænseoverskridende, og det er ofte gået ud over ældre eller svagelige borgere, sagde Kim Kliver i sidste uge.

Et af de tilfælde, som er med på politiets liste, drejer sig om røveriet mod et pensionistægtepar i Kirke Såby. To sosu-assistenter var ude hos ægteparret på 84 og 75 år og blev også frihedsberøvet.

I et røveri nær Borre på Møn blev en 63-årig mand bundet med gaffatape og truet med sit eget jagtgevær. Han blev også truet med at få skåret sin penis af. Røverne stak af med lammekøller, en lommelygte, et antikt spejl og en pengekasse, mens offeret var bundet til sin seng.

Ved grundlovsforhøret 13. november nægtede alle sig skyldige.