Politiet rejser dyreværnssag mod naturhistorisk museum

Østjyllands Politi rejser en sag mod Molslaboratoriet i Østjylland for overtrædelse af dyreværnsloven.

Det oplyser museumsdirektør Bo Skaarup fra Naturhistorisk Museum Aarhus, der står bag laboratoriet med hold af heste og kvæg i Mols Bjerge.

Et GPS-halsbånd har siddet forkert på en drægtig hoppe, og det resulterede i gnavesår på hesten.

- Vi er faktisk enige i, at der er et kritisabelt forhold i forhold til GPS-halsbåndet, der sad længere tid på den drægtige hoppe end ønskværdigt, siger Bo Skaarup.

Museet har tidligere været ude og beklage episoden og kaldt det en "fejlvurdering".

Fejlen bestod ifølge museumsdirektøren i, at man ventede nogle dage med at fjerne GPS-halsbåndet, der sad skævt, indtil hesten havde folet.

Sagen affødte heftig kritik på især sociale medier, og museets koncept om rewilding kom under kraftig beskydning.

Det blev forstærket af, at der også var en anden sag hos det nærliggende Naturstyrelsen Kronjylland.

Her omkom fire køer og to stude, og flere dyr var så afkræftet, at de måtte aflives.

Det har siden ført til en sigtelse mod Naturstyrelsen Kronjylland for overtrædelse af dyrevelfærdsloven.

Sagen om den drægtige hoppe med det gnavende GPS-halsbånd udløste ifølge Bo Skaarup en byge af politianmeldelser mod Molslaboratoriet.

På den baggrund er han tilfreds med, at politiet kun i et enkelt tilfælde har vurderer, at der er noget at komme efter.

Overtrædelsen udløser ifølge museumsdirektøren et bødeforlæg mod museet. Her vil man nu søge juridisk rådgivning i forhold til, om man vil gøre indsigelse eller acceptere bøden.

Sagen har givet ridser i lakken for museets omdømme og har i det hele taget været en ubehagelig oplevelse, fortæller Bo Skaarup.

- Vi har haft dyr under vildere forhold end sædvanligt siden 2016. Og vi har hidtil aldrig haft anmærkninger for vores dyrehold.

- Vi skal selvfølgelig lære af den her sag, og de bekymringer, der er rejst for hele rewilding-tankegangen, skal vi selvfølgelig tænke ind i formidlingen fremover, siger han.

Regeringen har besluttet, at der skal etableres 15 såkaldte naturnationalparker, hvor græssende dyr - i lighed med forholdene hos Molslaboratoriet - skal leve af føde fra græs eller krat.