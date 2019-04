Statsadvokaten i Viborg og statsadvokaten i København har i nogle rapporter redegjort for deres kontrol med politikredsenes sagsbehandling af sager om tilhold og om straffesager om overtrædelse af tilhold. Statsadvokaturerne kalder behandlingstiderne "uacceptabelt lange", "for lange" og "ikke tilfredsstillende". (Arkivfoto)

Politiet reagerer sent på kvinders nødråb

Ifølge rapporter fra statsadvokaturerne er sagsbehandlingstiderne for tilholdssager alt for lange i flere politikredse. Kvinder kan miste tillid til systemet.

Statsadvokaten i København kalder sagsbehandlingstiderne for administrative sager - tildeling af tilhold - og straffesager for overtrædelse af tilhold "uacceptabelt lange" og "for lange".

Det fremgår af rapporter for de to halvår i 2018 fra statsadvokaturerne i Viborg og København, som Ritzau har fået aktindsigt i.

