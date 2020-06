Politiet ramt af kasteskyts i Gellerup

Området dannede grundlovsdag, fredag, rammen om en demonstration med den indvandrerkritiske advokat Rasmus Paludan, som i fjor stillede op ved folketingsvalget.

Demonstrationen udviklede sig dramatisk, da en person trak en kniv. Han nægtede at adlyde politiets ordrer om at smide kniven. Til sidst valgte en politimand at skyde den knivbevæbnede mand i det ene ben.

Det har efterfølgende resulteret i uroligheder i området. Natten til søndag blev to personer anholdt for at kaste henholdsvis sten og fyrværkeri mod politiet. En tredje blev anholdt for at råbe ad ordensmagten.

Hvorvidt urolighederne natten til mandag har ført til anholdelser, er endnu ikke oplyst af politiet.

Østjyllands Politi oplyser, at man senere mandag vil melde mere ud, når man har et fuldt overblik over nattens begivenheder.

Billeder og video fra området viser politifolk i fuld indsatsuniform med både hjelme og gasmasker.