Politiet opsatte ulovligt kameraer mod ejendom i 13 dage

I retsplejeloven står, at politiet først skal have en tilladelse fra en dommer, hvis man vil overvåge et sted, der ikke er frit tilgængeligt. Men det skete ikke.

Sagen fremgår af en aktindsigt, som Ritzau har fået hos Justitsministeriet. Domstolene skal sende indberetninger, når de opdager, at såkaldte tvangsindgreb ikke har været i orden.

Efterforskningen har specialgruppen Særlig Efterforskning Vest stået for.

Det var 4. november og 11. november sidste år, at betjente opsatte automatisk virkende kameraer ved stedet.

Om forløbet skriver en anklager til retten:

"Dette skete uden forudgående juridisk vurdering, men alene på baggrund af et politifagligt skøn. Den 17. november 2020 blev undertegnede opmærksom på, at der var opsat kameraer uden forudgående kendelse fra retten på adressen, og disse blev efterfølgende slukket med det samme".

I skrivelsen er der også en beklagelse fra anklageren.

Derefter blev dommeren forelagt sagen. Først konstaterede hun, at indgrebet havde været ulovligt. Og dernæst sagde hun - efter at have vurderet politiets materiale - god for fremtidig overvågning i fire uger.

Årligt modtager Justitsministeriet mellem 10 og 20 indberetninger om indgreb, som har været uden for skiven.

Nogle tilfælde drejer sig om indgreb mod forkerte telefonnumre på grund af tastefejl. Andre gange har politiet fået adgang til teleoplysninger i en længere periode, end der var tilladelse til.

I den konkrete sag om cigaretterne gik politiets mistanke på, at personer fra Ukraine og Polen bemandede den illegale fabrik. Med videokameraer ville betjentene registrere, hvad der foregik omkring ejendommen og se, hvem der kom og gik.

Sagen er temmelig omfattende. I marts i år blev 13 mænd fra Polen og Ukraine varetægtsfængslet.

På fabrikken i Vamdrup blev der produceret mindst 45 millioner cigaretter, og på den måde er statskassen blevet snydt for næsten 80 millioner kroner, lyder det i sigtelserne.

Det europæiske politisamarbejde Europol har oplyst, at smøgerne skulle til Storbritannien via Holland.