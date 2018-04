Politiet opgiver sag om naboaflytning i Emilie Meng-sag

Først et halvt år senere blev liget af teenageren juleaftensdag fundet i en sø nær Borup på Midtsjælland.

Emilie Mengs forsvinden optog det meste af landet, og mange deltog i eftersøgningen af hende - heriblandt gruppen "Forsvundne personer", der fik mistanke om, at hun befandt sig i et bestemt hus i Korsør.

For den mand, der boede i huset, udviklede eftersøgningen sig til et mareridt. Hele fem gange blev hans hjem ransaget af politiet.

Det skete blandt andet efter tip fra nabo, som havde opsat aflytningsudstyr og mente at kunne høre Emilie Meng.

Mandens advokat, Steen Djurtoft, meldte naboen til politiet for fredskrænkelse.

- Jeg har fuld forståelse for, at alle gerne har villet hjælpe til omkring Emilie Meng-sagen og finde en løsning på den frygtelige sag, siger Steen Djurtoft til TV Øst.

- Men stadigvæk er det domstolene, der skal vurdere, om det er rimeligt, at der opsættes aflytningsudstyr. Det er ikke privatpersoner, der skal lave aflytninger.

Men nu har politiet altså besluttet at indstille efterforskningen mod naboen.

- Vi mener ikke, at der kan føres bevis for, at der har været forsæt til at aflytte eller overtræde straffeloven, forklarer advokaturchef Jeanette Wincentz Andersen til TV Øst.

Den forklaring giver advokaten ikke meget for.

- Hvis man tager aflytningsudstyr og sætter ind i en mur, så er det i hvert fald forsøg på aflytning, siger Steen Djurtoft til TV Øst.

Han vil nu gå videre til Statsadvokaten med sagen.

Efter de fem ransagninger i efteråret 2016 krævede Steen Djurtoft en erstatning på 75.000 kroner til sin klient.

Men myndighederne har kun tilkendt en standarderstatning på 1200 kroner per ransagning samt omkring 5000 kroner for de skader på hjemmet, som ransagningerne medførte.

Manden og hans advokat vil derfor have domstolene til at afgøre, hvor stor erstatningen skal være. Den sag kommer for Retten i Næstved onsdag i næste uge, skriver TV Øst på sin hjemmeside.

Det er foreløbig ikke lykkedes politiet at finde frem til, hvem der for mere en halvandet år siden slog Emilie Meng ihjel.