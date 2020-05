Politiet opgiver opholdsforbud i København

Indgrebet skulle hindre spredning af smitte, men det har også medført en del debat. En af de første, der blev ramt af en bøde på 2500 kroner var en mor, der opholdt sig på en legeplads med sine to børn.

Forbuddet blev indført sidste lørdag, og det udløber fredag ved midnatstid. Nu vil myndighederne "gå nye veje", hedder det i pressemeddelelsen.

Således vil Københavns Kommune lave afmærkede felter på cirka 40 kvadratmeter. Heri må der maksimalt opholde sig 10 personer.

I området vil der også blive kommunikeret til borgere via plakater - og der er også en opfordring til folk om, at de skal følge ensretningen i området, når de går eller løber.

Politidirektøren i København udtrykker glæde over de kommunale initiativer og løfter samtidig en advarende pegefinger:

- Vi håber, at det vil gøre det muligt at holde havnefronten åben på forsvarlig vis. Hvis det ikke er tilfældet, er vi parate til at genindføre opholdsforbuddet, siger politidirektør Anne Tønnes.