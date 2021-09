Politiet om ballade i nattelivet: Vi er tilbage til normalen

Den fulde genåbning af nattelivet kan mærkes hos politiet, hvor betjente flere steder i landet natten til søndag måtte rykke ud til slagsmål og andre former for uroligheder.

Generelt var mængden af ballade dog som forventet, oplyser flere politikredse - herunder Københavns Politi - søndag formiddag.

- Vi har haft nogle sager om gadevold, men det er ikke mere end før coronaepidemien, siger vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi.

- Det er "business as usual".

Hos politiet i Nordsjælland blev "et par stykker" natten til søndag taget med på politistationen for at sove rusen ud.

Derudover blev en mand anholdt i Helsingør, fordi han "ikke kunne tale pænt" til personalet på et diskotek og desuden optrådte voldsomt over for politiet, da betjente nåede frem til stedet.

Det fortæller vagtchef David Borchersen.

- Det er et helt normalt nattelivsbillede, siger han.

Samme melding kommer fra de øvrige politikredse på Sjælland samt fra Østjyllands Politi.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi blev enkelte, særdeles berusede gæster i nattelivet anholdt i Esbjerg og sigtet efter ordensbekendtgørelsen.

- De blev anholdt, for at vi kunne sikre ro og orden.

- Men derudover har det været meget roligt og fredeligt, siger vagtchef Torben Møller.

Også i Nordjylland blev nogle "fulderikker" anholdt natten til søndag. Og så påkørte en påvirket bilist flere biler i midtbyen i Aalborg. Ingen kom til skade ved uheldet.

- Der har ikke været noget ud over det normale, siger vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi.