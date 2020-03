Politiet øger patruljering og forventer lydige borgere

- Vi vil være synlige i gadebilledet, og der vil være flere patruljer på gaden, fortæller chefpolitiinspektør i Rigspolitiet Peter Ekebjærg.

Hans forventning er, at langt de fleste borgere og forretningsdrivende vil følge de krav, som myndighederne har udstedt.

Dog vil politipatruljerne holde øje med, om der skulle være enkelte steder, som ikke følger reglerne.

- Her om formiddagen vil vi naturligvis have et fokus på butikkerne, og om aftenen bliver det så mere værtshuse og restauranter, siger Peter Ekebjærg.

Chefpolitiinspektøren fortæller, at politiet ikke som sådan vil opsøge bestemte steder for at kontrollere, hvorvidt reglerne bliver overholdt.

Det bliver i stedet op til de enkelte politipatruljer at være opmærksomme på, hvorvidt der for eksempel er en forretning, som vælger at holde åbent trods forbuddet.

En række butikker må trods forbuddet stadig holde åbent - ikke mindst dagligvareforretningerne og apotekerne. Men de skal leve op til en række krav om at sikre, at kunderne holder afstand til hinanden.

På et pressemøde tirsdag aften meddelte Statsminister Mette Frederiksen, at visse forretninger, hvor der er en særlig risiko for udbredelse af coronasmitte, for eksempel frisører, tatovører, solcentre og fitnesscentre, skulle lukke.

Restauranter, værtshuse og diskoteker skal også lukke ned for gæster.

De skærpede restriktioner gælder i første omgang frem til 30. marts. Straffen for at overtræde dem er en bøde. Hvor stor bøden bliver, er endnu ikke afklaret.

Ud over at holde øje med, om forbuddet overholdes, skal politiet også løse de almindelige politiopgaver. Og meget tyder på, at der er en nedgang på det punkt.

Ritzau har talt med en række politikredse, som alle melder om, at der er forholdsvist stille. En af kredsene meddelte onsdag morgen, at vagtcentralen siden midnat kun havde haft 34 opkald mod flere hundrede på en normal dag.