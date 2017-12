Politiet nægter nyt pas til aarhusiansk syrienfarer

Østjyllands Politi nægter at ophæve et udrejseforbud og udstede et nyt pas til en 22-årig mand fra Aarhus.

Det afviser den 22-årige, der har indbragt politiets beslutning om at nægte ham pas for Retten i Aarhus.

- Ikke nok med at jeg ikke har noget pas. Jeg har også forbud mod at rejse ud af Danmark.

- Jeg kan ikke tage til Tyskland eller på skiferie med mine venner. Jeg er begrænset på mange måder, siger manden, da han onsdag eftermiddag søger at overbevise en byretsdommer om, at han har ret til sit pas.

Politiet sagde første gang nej til at udstede nyt pas i september sidste år. Det blev efterfølgende prøvet i by- og landsret, som stadfæstede afgørelsen.

I august i år blev udrejseforbuddet så forlænget yderligere ti måneder.

Det er den afgørelse, som den 22-årige nu vil have prøvet ved retten.

Politiet er fortsat afvisende. Man henviser til, at manden i 2013 opholdt sig i Syrien, hvor han ifølge politiets oplysninger havde kontakt til Islamisk Stat.

Desuden har man ved en ransagning hos ham hjemme i Aarhus fundet 80.000 kroner i kontanter samt militært udstyr som eksempelvis hjelm og skudsikker vest.

- Han har forsøgt at rejse ud med en anden persons pas, man har fundet et stort pengebeløb og militære genstande hjemme hos ham.

- Det viser, at han har en hensigt om at ville rejse til Syrien og fortsat udgør en fare, hvis han tager afsted, siger juridisk konsulent Signe Mikkelsen, der fører sagen i retten for Østjyllands Politi.

Den 22-årige forklarer Syrien-opholdet med, at han udførte nødhjælp for organisationen "De Forenede Hjerter".

Men Østjyllands Politi anser det ikke for at være en alment godkendt nødhjælpsorganisation, og derfor har der efter politiets opfattelse ikke været et lovligt formål med rejsen.

Sagen udspringer af de nye regler, som politiet blev udstyret med i 2015.

Her fik politiet mulighed for administrativt at inddrage eller nægte at udstede pas, hvis en person antages at være på vej til konfliktområder i udlandet.

Retten i Aarhus tager stilling i sagen 29. december.