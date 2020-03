Politiet melder om kraftig røg fra brand nær Padborg

Branden er opstået i en snedkerfabrik, som ligger i industriområdet nord for byen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Ingen personer opholdt sig i virksomheden.

I første omgang lod det til, at vindens retning var gunstig, så røgen ikke ville drive ind over selve byen, fortalte politiets vagtchef.

Men ved 18-tiden blev der udsendt en advarsel til borgere i byen vest for jernbanen. I dette område blev folk opfordret til at gå ind og at lukke vinduer.

Årsagen til advarslen er, at røgen kan være sundhedsskadelig at indånde.