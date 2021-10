Politiet må ofte hjælpe med fangetransport: Et kolossalt problem

Betjente fra Københavns Politis beredskab og lokalpoliti må dagligt træde til for at køre fangetransporter for Kriminalforsorgen.

Det skriver Berlingske.

I visse tilfælde kan det også gælde den Operative Specialafdeling til efterforskning af organiseret kriminalitet.

I 2020 brugte politikredsen i alt 8159 timer på at køre 586 fangetransporter.

Ved udgangen af september i år havde Københavns Politi kørt 487 timer med et samlet taxameter, der foreløbig løb op i 7268 timer. Det viser en opgørelse, som avisen har fået aktindsigt i.

Opgaven med at transportere anholdte fra danske politikredse blev formelt overtaget af Kriminalforsorgen i 2019.

Og politiet skal ikke bruge tid på at fungere som chauffører for Kriminalforsorgen, lyder meldingen fra flere partier.

- Det er et kolossalt problem. Det er vigtigt, at højt kvalificerede politifolk, som vi har stor mangel på, ikke kører rundt med - om jeg så må sige - simple lommetyve, siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, til Berlingske.

Han vil tage problemet med i de nuværende forhandlinger om næste flerårsaftale for Kriminalforsorgen og bede justitsminister Nick Hækkerup (S) om en redegørelse.

Det samme vil Peter Skaarup, der er retsordfører i Dansk Folkeparti (DF), skriver Berlingske.

Ifølge aftalen mellem Kriminalforsorgen og politiet skal politiet træde til, hvis Kriminalforsorgen ikke kan stå for en fangetransport.

Det fortæller Peter Dahl, der er ledende politiinspektør ved Københavns Politi, til avisen. Ifølge ham er der " nok behov for internt at forventningsafstemme lidt bedre".

Det har ikke været muligt for Berlingske at interviewe en repræsentant fra Kriminalforsorgen.

Men John Vestergaard, centerdirektør i Direktoratet, skriver i et skriftligt svar, at der er mangel på fængsels- og transportbetjente hos Kriminalforsorgen.

Han skriver også, at den aftale, "der beskriver de overordnede rammer for opgaven, er under evaluering i kriminalforsorgen og Rigspolitiet".

Nick Hækkerup svarer i et skriftligt citat til avisen, at "forholdene for vores personale og kapaciteten i fængslerne bliver centrale emner i flerårsforhandlingerne for Kriminalforsorgen".