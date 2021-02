Politiet lukker fest med 102 deltagere

- Det tager vi ned og kigger på, og vi kan konstatere, at der ganske rigtigt er fest på stedet, siger Jesper Frandsen, der er vagtchef ved Københavns Politi.

102 personer er til stede på adressen, da politiet ankommer ved 01-tiden.

For at bremse spredningen med coronavirus er der indført et forbud mod at forsamles mere end fem personer på offentligt tilgængelige steder, men det er ikke ulovligt at samles mange i private rammer.

Myndighederne har dog kraftigt opfordret til, at man heller ikke mødes flere end fem i private hjem.

Men adressen i Købmagergade var ikke et privat hjem, mener politiet, der derfor har sigtet samtlige deltagere for at have brudt forsamlingsforbuddet.

- Det er et sted, som vi vurderer er et erhvervslejemål og derfor ikke en privat bolig.

- Alle på stedet blev sigtet. De skulle forbi politiet for at komme ud fra festen, så alle blev sigtet og bortvist fra stedet, siger vagtchef Jesper Frandsen.

Deltagerne risikerer en bøde på 2500 kroner for at have brudt forbuddet mod at forsamles.

Politiet ved ifølge vagtchefen, hvem der arrangerede festen i etageejendommen, men søndag formiddag kan Jesper Frandsen ikke komme nærmere ind på, hvem det var, eller hvad det var for en fest.

Det er ikke atypisk, at Københavns Politi får tip om, at der holdes fester i weekenden.

- Engang imellem viser det sig, at det er rigtigt, og det gjorde det så i det her tilfælde, siger han.

Men det er bestemt ikke hver uge, at politiet kan sigte over 100 på én gang for at bryde forbuddet mod at forsamles flere end fem.