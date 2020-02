I sidste uge blev en 54-årig kvinde i et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød varetægtsfængslet for at have dræbt sin mulithandicappede datter med en overdosis medicin. Tirsdag er hun blevet løsladt af politiet, som dog stadig sigter hende i sagen.(Arkivfoto).

Politiet løslader drabssigtet mor

Dagen før, hendes varetægtsfængsling udløber, har Nordsjællands Politi løsladt en 54-årige kvinde, der er sigtet for at have dræbt sin datter.

Det skriver Allerød Nyt.

Onsdag i sidste uge blev kvinden i et grundlovsforhør ved Retten i Hillerød varetægtsfængslet i syv dage. Tidligere på dagen var hun blevet sigtet for at have dræbt sin multihandicappede datter i januar 2019.

I grundlovsforhøret kom det frem, at den 54-årige anklages for at have givet sin datter 80 gange den normale dosis af det muskelafslappende præparat Lioresal.

Medicinforgiftningen skyldtes ifølge sigtelsen det aktive stof i Lioresal, baclofen.

Datteren døde tidligt om morgenen 31. januar 2019.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, så de nærmere detaljer i sagen - herunder kvindens forklaring - kendes ikke.

Dommeren i Retten i Hillerød besluttede dog, at kvinden skulle fængsles i syv dage, så politiet fik tid til at afhøre de sidste vidner i sagen.

Fængslingen udløb onsdag, og hvis politiet ønskede fængslingen forlænget, skulle det ske i et nyt retsmøde. Men i stedet har man altså valgt at løslade hende.

- Vi har løsladt kvinden, men sigtelsen er opretholdt, siger politikommissær Jakob Rahbek, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Nordsjællands Politi, til sn.dk.

Han har ikke yderligere kommentarer til sagen, fremgår det.