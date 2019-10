Politiet laver endnu en anholdelse efter drab i Valby

Københavns Politi har torsdag anholdt en 20-årig i forbindelse med et drab, der skete efter et større slagsmål i Valby i september.

Det oplyser politiet på Twitter.

I forvejen sidder tre varetægtsfængslet. Der er tale to 16-årige drenge og en 19-årig mand. De mistænkes alle sammen for i forening at have dræbt en 27-årig mand. De nægter sig alle skyldige.

Den 20-årige bliver fremstillet i et grundlovsforhør fredag morgen. Han er sigtet for medvirken til drab, fremgår det af politiets opslag på Twitter.

Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Ekstra Bladet skrev i september, at offeret fik et dybt dødbringende knivstik i brystet under masseslagsmålet, der fandt sted i Akacieparken 9. september.

Efter opgøret oplyste Københavns Politi, at man ikke arbejdede ud fra en teori om, at slagsmålet var banderelateret.

- Vi arbejder ud fra formodningen om, at det er to lokale grupper, der er stødt sammen, lød det fra vicepolitiinspektør Brian Belling, der er leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi.

Flere tilskadekomne blev bragt til Rigshospitalet efter opgøret. Tre personer var såret, men ingen af dem var i kritisk tilstand.

Politiet modtog anmeldelsen om slagsmålet på Carl Th. Drejers Vej i Valby klokken 00.40 natten til den 9. september.