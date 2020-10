Politiet kræver bøde på 400.000 kroner af lettisk vognmand

Bødekravet er usædvanlig højt i en sag om overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid på en lettisk lastbil. Samtidig risikerer chaufføren at få det røde kort, når det gælder om at køre på veje i Danmark.

Virksomheden, der ejer lastbilen, skal af med 400.000 kroner, lyder kravet fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Indtil beløbet bliver betalt, beholder politiet køretøjet, som er fra 2017, oplyser politiet i en pressemeddelelse mandag.

Sagen skyldes en kontrol, som forleden morgen fandt sted på en rasteplads i Karlslunde. Her afslørede betjente fra Tungvognscenter Øst, at den 38-årige lettiske chauffør kørte på en anden mands såkaldte førerkort. Det tilhørte en 62-årig landsmand.

Gemt under et gulvtæppe i lastvognen fandt betjentene så den 38-åriges førerkort, som var pakket ind i aluminiumsfolie.

En chaufførs førerkort skal sættes ind i en såkaldt taktograf. Både den og førerkortet lagrer oplysninger om, hvor længe og hvornår der er kørt.

Fupnummeret med at køre på en anden persons førerkort kan betyde, at reglerne om køre- og hviletid overtrædes. Kontrollen sættes ud af spil, understreger politikommissær Henrik Fobian i pressemeddelelsen.

Chaufføren sigtes både for at have overtrådt straffeloven og reglerne om køre- og hviletid. Otte gange skal den 38-årige have misbrugt den ældre kollegas førerkort.

- Vi overlader det nu til domstolene at vurdere grovheden strafferetligt, siger Henrik Fobian.

I løbet af et enkelt døgn kørte chaufføren ifølge politiet næsten uafbrudt. Han holdt kun et enkelt hvil på en time og fire minutter.

Det er muligt, at anklagemyndigheden vil rejse krav om fængselsstraf. Desuden er der udsigt til, at den 38-årige kræves frakendt retten til at køre lastvogn i Danmark.