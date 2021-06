Politiet konfiskerer bil fra vanvidsbilists kæreste

For første gang får en ejer konfiskeret sin bil, selv om det var en anden, der blev dømt for at køre vanvidskørsel i bilen. Det afgør Retten i Glostrup.

Dermed står en 34-årig kvinde nu til at miste sin sorte Mazda CX-3. Det er ikke mere end ti måneder siden, at hun måtte låne knap 200.000 kroner for at købe den.