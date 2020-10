Politiet kan snart nægte alle at sætte sig

Regeringen vil ændre loven, så politiet kan forbyde alle at opholde sig et sted, hvor en gruppe har skabt utryghed. I forvejen har politiet dog lov til bare at smide gruppen væk og i gentagelsestilfælde til at give personerne i gruppen et opholdsforbud. Det nye forslag vil i praksis fungere mere som, når politiet bruger epidemiloven til at udstede opholdsforbud i et område, som her i Kødbyen i København. politiet dog smide grupp Der opholdsforbud i Kødbyen i København fra kl. 22 torsdag den 17. september 2020. Forbudet varer forløbigt syv dage frem og samtidig er både Vestergade og Gothersgade kommet på listen over advarselszoner som politiet holder særligt øje med. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2020)

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix