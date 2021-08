Politiet jagtede to vanvidsbilister i Greve samme dag

I den ene episode foretog politiet en rutinemæssig kontrol af en bil på motorvejen, der havde en 27-årig mand bag rattet.

- Den holdt lidt uhensigtsmæssigt, så det var farligt, og så fik føreren besked på at køre nogle hundrede meter frem til nærmeste afkørsel. Der nøjedes vedkommende ikke med at stoppe, og så gik den vilde jagt ellers rundt i Greve-området, siger kommunikationskonsulent ved Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard.

Han sigtes for vanvidskørsel og fremstilles klokken 14.30.

Ifølge Martin Bjerregaard er der tale om en "klassisk" sag om vanvidskørsel. Bilisten forsøgte at køre fra politiet, ligesom han kørte over for rødt lys. En familie til fods var i fare, og en anden bilist måtte undvige den 27-årige under kørslen.

Bilisten stoppede af sig selv efter fem-seks minutter. Men derefter flygtede han sammen med en passager.

- Men politiet løb hurtigere og fik dem anholdt. Da vi så lige fik styr på, at det kun var færdselsrelateret, har vi selvfølgelig løsladt passageren, siger Martin Bjerregaard.

Og det var således ikke den eneste episode onsdag, der involverede hasarderet kørsel.

Ti timer forinden ved 10-tiden onsdag formiddag stoppede politiet en 21-årig bilist. Han kørte kortvarigt 180 kilometer i timen mod færdselsretningen og var muligvis narkopåvirket.

Politiet forsøgte at stoppe ham ved Greve men i stedet fortsatte han videre ad Køge Bugt Motorvejen mod Avedøre Holme. Københavns Vestegns politikreds deltog i jagten ind mod hovedstaden, inden manden stoppede sin bil.

Bilisten, der desuden allerede havde fået frakendt sit kørekort, har nu fået sin bil beslaglagt. Dømmes man for vanvidskørsel, kan man miste sin bil.

Manden fremstilles torsdag klokken 09.30 i grundlovsforhør sigtet for vanvidskørsel, oplyser politiet.

Det var 23. marts i år, at et flertal af Folketingets partier vedtog loven om vanvidsbilisme.

Det var en del af regeringens lovpakke med titlen "Vanvidskørsel skal stoppes - 9 tiltag for tryghed på de danske veje". Målet for regeringen er at få vanvidsbiler væk fra gaden og skærpe straffe ved det, den betegner som vanvidskørsel.

Vanvidsbilisme er blandt andet særlig hensynsløs kørsel, kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 kilometer i timen og spirituskørsel med en promille over 2,00.